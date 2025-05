Mãe da pequena Mia, fruto do seu relacionamento com Tiago Felizardo, são vários os momentos com a filha que Matilde Breyner gosta de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta quarta-feira, por exemplo, a atriz mostrou o seu truque para a filha comer o peixe todo. "Não adora comer peixe, mas se for à mão, marcha tudo", escreve num vídeo no qual se vê a menina a comer.

