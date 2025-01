Matilde Breyner aproveitou este fim de semana para fazer uma escapadinha até ao Alentejo, neste caso, Évora. Na sua página de Instagram, a atriz tem vindo a fazer diversas partilhas destes dias passados na companhia de amigos, e da filha, a pequena Mia.

Este domingo, dia 26, a artista publicou bonitos retratos num carrossel de imagens, com destaque para o primeiro, no qual se prepara para ir dar um mergulho com a menina, fruto da relação com Tiago Felizardo.

Ora veja:

Leia Também: Matilde Breyner lembra momento único na gravidez. "Estava cheia de medos"