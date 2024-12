Matilde Breyner e Tiago Felizardo celebraram este domingo, dia 8 de dezembro, o primeiro aniversário da filha Mia.

A data foi destacada na página de Instagram da atriz, onde mostrou algumas imagens da festa e disse: "Há um ano a comprovar que todos os clichés que dizem são verdadeiros: Que o tempo passa a correr, que é um amor incondicional, que é um sentimento que não vem descrito nos livros, que é viver com o coração fora do peito, que é a melhor coisa do mundo".

"Parabéns cookie da mãe. Por ti repito o nome de cada animal, vezes sem conta, sempre que me pedires. [...] A cara de choro é porque não gosta que lhe cantem nada, nem os parabéns", completou.