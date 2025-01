"Foi a primeira peça de roupa que lhe comprei", foi desta forma que Matilde Breyner deu início a uma partilha emotiva na qual lembrou um momento único na gravidez.

"Estava em LA, numa loja de roupa vintage a ver vestidos para mim, quando, no meio daquela roupa toda, vi estas calças de bebé. Estava grávida de 5 meses, cheia de medos, dúvidas e inseguranças. 'E se não correr bem? Mas está tudo a correr bem… mas e se não correr? Ela hoje já se mexeu, claro que está tudo bem.' Era assim que estava a minha cabeça. Mas também pedia muitos sinais ao universo de que tudo ia correr bem. E aqui estava ele. Enchi-me de coragem e comprei as calças", contou, juntando à sua partilha fotografias e vídeo da filha, a pequena Mia, que completou um ano em dezembro do ano passado.

"Hoje, enquanto a vestia, emocionei-me. Por tudo o que elas simbolizam para mim e porque são de LA. E, neste momento, também precisamos de boas notícias de lá", completou, deixando as suas boas energias a todos os que, na Califórnia, vivem o drama dos incêndios.