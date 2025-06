Atriz assinalou o Dia Mundial da Criança, no domingo, dia 1 de junho, com uma mensagem que dedicou à filha e a todas as crianças.

Matilde Breyner fez questão de deixar no Instagram uma mensagem a propósito do Dia da Criança, no domingo, dia 1 de junho, tendo começado por falar da maternidade. A atriz começou por dizer que "ser mãe mudou as suas prioridades, a maneira de ver o mundo". "Neste último mês não tive muito tempo para estar em casa, morri de saudades dela e ela morreu de saudades minhas. Andamos sempre agarradinhas a aproveitar os momentos que temos para nós", partilhou de seguida na mesma publicação, onde mostrou uma fotografia em que aparece com a pequena Mia. "Todas as crianças merecem uma infância feliz e crescer num ambiente seguro. O mundo seria um lugar tão diferente se fosse liderado por mulheres. Um dia… Feliz Dia Mundial da Criança", rematou. Recorde-se que Mia é fruto do casamento de Matilde Breyner com Tiago Felizardo. Leia Também: Matilde Breyner faz atualização sobre hemangioma da filha. "Desapareceu"