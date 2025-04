Matilde Breyner completa, este domingo, 13 de abril, mais um volta ao sol. A atriz partilhou imagens com a filha, a pequena Mia, de um ano, e com o marido Tiago Felizardo.

Na legenda da publicação, a artista mostra gratidão pelo seu percurso até aqui.

"São 41! Passei a meia noite com as minhas amigas. Houve brunch com os irmãos, pais, sogra e cunhados. Soprei as velas na nossa casa nova. Vou passar o dia de anos no palco. Tenho uma família linda. E amanhã começo um novo projeto.

Como é que eu cheguei até aqui? Estou tão feliz", revela Matilde.