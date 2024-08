Meghan Markle usou uns brincos que pertenciam à sogra, a princesa Diana, realça a imprensa internacional.

A duquesa de Sussex encantou com as joias no segundo dia da sua visita oficial à Colômbia na companhia do marido, o príncipe Harry.

A título de curiosidade, a mãe de Harry usou os brincos em 1986, durante uma viagem ao Canadá com o marido, o rei Carlos III.

A escolha de Meghan ao usar os brincos na visita a um jardim de infância foi acertada, uma vez que Diana era educadora de infância antes de entrar para a família real britânica.

Veja as imagens:

Meghan Markle durante a visita a um jardim de infância na Colômbia © Getty Images

A princesa Diana com os mesmos brincos numa viagem ao Canadá© Getty Images

