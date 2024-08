Meghan Markle tem encantado não só com a sua simpatia e amabilidade, mas também com os visuais que tem escolhido durante a viagem oficial à Colômbia, na qual se tem feito acompanhar pelo marido, o príncipe Harry.

Após ter brilhado ao usar uma das grandes tendências da estação - nomeadamente um coordenado com colete - e de ter brilhado com uns brincos que pertenciam à sogra, a princesa Diana, eis que a duquesa de Sussex usou um exemplo perfeito do estilo 'old money'.

A tendência faz referência a pessoas que herdaram toda a sua riqueza, pelo que se caracteriza com o uso de peças clássicas e intemporais.

Neste sentido, Meghan brilhou ao usar um regata branca, que conjugou com um saia em linho branco e sandálias pretas. O grande destaque foi o seu chapéu.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Meghan Markle usa brincos de borboleta que pertenciam à princesa Diana