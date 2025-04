Catarina Gouveia partilhou uma grande novidade esta quarta-feira, 23 de abril, Dia Mundial do Livro.

A influencer anunciou o novo livro nas redes sociais. "ESTOU TÃO FELIZ!!!! O livro que mais ansiei ter em mãos. Três anos, três livros. Eu nem acredito.

'Cozinhar, Partilhar e Amar', é um livro que nasce da minha forma de estar na cozinha e na vida. Porque se a comida tem o poder de unir, então, que una famílias, com receitas simples e práticas, sem menus secundários", promete Catarina Gouveia.

A atriz já publicou, em 2022, o livro de receitas 'Feito com Amor' e, no ano seguinte, uma obra dedicada à maternidade: 'Ser Mãe com Esperança'.