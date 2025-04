Esta segunda-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, Catarina Gouveia anunciou o lançamento do seu primeiro e-book - um livro de receitas intitulado 'Cozinhar, Partilhar e Amar'.

"Foram meses e meses com as mãos na massa, literalmente, e eu não podia estar mais feliz e orgulhosa por, finalmente, o poder ver fora da forma!", realça a atriz e influenciadora digital numa partilha no Instagram.

"Desejei-o prático, leve, sem menus secundários para os mais pequenos, para que as refeições possam ser, essencialmente, momentos que unem as famílias e que todos desfrutem do mesmo!", nota ainda.

"Espero, genuinamente, ser boa companhia e que possa tornar as refeições num ato de amor e de cuidado diário, que temos connosco mesmos e com quem mais amamos", destaca no final da mensagem.

O livro tem um custo de 19,90 euros.