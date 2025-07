A equipa de Catarina Miranda emitiu um comunicado em defesa da concorrente do 'Big Brother Verão'. Em causa estão as acusações de xenofobia de que Miranda foi alvo, depois de ter imitado o sotaque de Ana Catharina, concorrente brasileira.

Eis o comunicado:

"Na sequência das reações ao momento protagonizado pela Catarina Miranda no 'Big Brother Verão', a equipa vem prestar os seguintes esclarecimentos:

Durante um momento de maior tensão com a concorrente Ana Catarina, a Catarina utilizou uma entoação associada ao sotaque brasileiro, sem qualquer intenção de promover estereótipos negativos, ridicularizar ou desrespeitar a comunidade brasileira.

Entendemos que esta situação possa ter sido percecionada de forma sensível por alguns espectadores e, por isso, lamentamos se alguém se sentiu ofendido ou desvalorizado.

Reafirmamos que a Catarina defende o respeito absoluto por todas as culturas e nacionalidades.

Também relembramos que manifestações semelhantes já ocorreram em contextos televisivos e reality shows anteriores, sem merecerem o mesmo grau de censura pública, pelo que apelamos a uma análise justa, ponderada e contextualizada deste episódio.

A equipa Catarina Miranda rejeita qualquer forma de xenofobia ou discriminação, sublinhando o compromisso com a igualdade e a tolerância.

Agradecemos, como sempre, o apoio de todos os que acompanham a Catarina nesta experiência".

O momento da discussão

Tudo aconteceu durante uma das horas de refeição. As duas estavam a trocar várias farpas, até que num certo momento Catarina começa a falar com sotaque brasileiro. Ao ouvi-la, Ana Catharina aproximou-se, subiu para cima uma das cadeiras e colocou os pés na mesa. "Repete! Repete o que disse!", gritou a concorrente, acusando a colega de casa de estar a gozar com o seu sotaque.

Poderá ver o vídeo completo aqui.

Momento foi parar a portal brasileiro na rede social X

A discussão deu muito que falar nas redes sociais, de tal maneira que foi parar a um portal brasileiro na rede social X, que não poupou nas críticas a Catarina Miranda, fazendo um apelo, inclusive. "Tuiteiros brasileiros, temos uma missão! A Catarina Miranda, do Big Brother Portugal, acha bacana ficar sendo xenofóbica zombando do sotaque (português brasileiro) da brasileira Ana Catharina"

A resposta não tardou em aparecer: "Não sejam hipócritas, vocês também gozam com o sotaque português! O que a Miranda faz aos outros na casa não é gozar com a nacionalidade, mas sim gozar com a maneira de ser da pessoa!", disse um utilizador.

"Eu não gosto da Catarina, mas xenofobia? Brasileiros imitam o nosso sotaque e os portugueses também imitam o sotaque deles. Não vejo mal nenhum. A minha colega (brasileira) de trabalho brinca comigo, com o meu sotaque, e eu também brinco com ela a falar o português do Brasil e não há maldade nisso".