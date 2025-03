Mãe do pequeno Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral, Jessica Athayde partilhou uma das coisas sobre as quais mudou de ideias após o nascimento do menino.

"Hoje o meu elogio é para todas as mães que disseram que os filhos nunca iam vestir roupas com bonecos, nem ténis com luzes, nem equipamentos de futebol, que os filhos andariam sempre de golas e de cores neutras e cabelo bem cortado", afirma numa partilha no Instagram, confessando que "era essa mãe".

"Hoje, milagrosamente, fomos almoçar fora e sem argumentos vestiu tranquilamente uma roupa que não é do Benfica, nem da Bluey. Hoje vem ver a mãe ao teatro", completou.

Eis a partilha:

