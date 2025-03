Bárbara Guimarães juntou-se às muitas homenagens que foram feitas aos papás esta quarta-feira.

A apresentadora da SIC também quis assinalar publicamente o Dia do Pai e publicou no Instagram raras imagens do progenitor, o escultor João Antero.

"O paizão com os dois filhotes", pode ler-se na legenda de duas imagens que Bárbara Guimarães mostrou aos seguidores.

