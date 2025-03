No Dia do Pai, celebrado esta quarta-feira, dia 19 de março, Luís Ortigoso festejou o aniversário do neto.

Na manhã desta quinta-feira, a atriz publicou na sua página de Instagram uma fotografia onde podemos ver o menino, sem mostrar o seu rosto. Mas não aparece sozinho.

Na imagem aparece também o falecido pai de Luísa Ortigoso, que já partiu.

"Ontem [dia 19 de março], o meu mais novo fez 15 anos. O meu mais velho já partiu, deixou muitas saudades, mas deixou-nos também a alegria de dançar com a vida. Assim, que dances sempre, querido D e que sejas feliz", escreveu na legenda da imagem.

"Dia do pai e dia dele"; "o meu neto é o mais lindo do mundo"; "amor incondicional"; "dia do pai", pode ainda ler-se com hashtag.

Leia Também: A bonita surpresa que Mariana Pacheco fez a Syro no Dia do Pai