Mariana Pacheco tem novidades... E daquelas mesmo boas!

A cantora partilhou uma storie no Instagram onde aparece ao lado do namorado, Syro, e do pequeno Amadeo, filho do casal.

"A iniciar uma parceria bonita [com uma marca de materiais de construção] para a casinha nova! Novidades em breve", escreveu a artista numa foto onde é possível ver, no fundo da imagem, uma habitação que parece estar em obras.

Recorde-se que Mariana Pacheco e Syro foram pais de Amadeo no passado dia 15 de outubro.

© Instagram - Mariana Pacheco

