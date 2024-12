Esta terça-feira, Mariana Pacheco partilhou algumas imagens da sessão fotográfica que fez para a revista Lux ao lado do namorado, Syro, e do novo membro da família, o pequeno Amadeo.

Na capa da revista pode ler-se a afirmação do casal, claramente felizes com o nascimento do seu bebé: "Já temos a personagem principal que faltava no presépio".

Nas fotografias pode ver-se Mariana Pacheco com um vestido justo preto e com franjas, enquanto Syro veste umas calças de ganga, uma camisola preta e um casaco de pele castanho.

Por sua vez, o pequeno Amadeo usa uma camisa aos quadrados com um babygrow preto por baixo e um casaco de cabedal preto com pelo por dentro.

"Os Lopes-Pacheco na revista Lux", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Ora veja as imagens.