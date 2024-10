Mariana Pacheco e Syro não param de comover os fãs com as fotografias amorosas de Amadeo, o primeiro filho do casal.

Depois da partilha de um passeio com o bebé, Syro publicou esta segunda-feira, 21 de outubro, mais uma história amorosa na sua página de Instagram.

"Mamã, anda para a cama", escreveu o cantor na fotografia a preto e branco que publicou.

Na mesma, vê-se Syro deitado com Amadeo a dormir no seu peito.

Veja o momento amoroso.

© Instagram - @syromusic

