Há cinco meses, Syro e Mariana Pacheco viveram um dos dias mais felizes da sua vida: o nascimento do filho, Amadeo.

Desde então, o casal de artistas tem vindo a partilhar momentos de grande ternura com o menino, algo que aconteceu esta quarta-feira, dia 19, a propósito do Dia do Pai.

"O primeiro dia do pai da maior aventura das nossas vidas. A minha Mariana Pacheco fez-me este resumo audiovisual das coisas bonitas que o Amadeo nos tem dado e onde eu pareço protagonista, mas de Pai também ela tem sido tanto ou mais. Saúde aos vossos", realçou o cantor.

Veja o momento:

