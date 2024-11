Bárbara Guimarães tem nos pais, Isabel Amorim e João Antero Almeida, um porto de abrigo.

Num dia especial como esta segunda-feira, dia 18 de novembro, em que o pai completa 75 anos, a apresentadora recorreu às redes sociais para declarar todo o seu amor.

Numa publicação com três fotografias dos dois, a apresentadora escreveu: "Lobo do mar. Esculpes a Vida. Meu Pai. Vivemos sempre mar bravo. Escultores, como me ensinaste. O que eu te amo", referiu Bárbara.

Recorde-se que a apresentadora é filha de João Antero, conhecido escultor português.