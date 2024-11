Fanny Rodrigues fez 33 anos na passada sexta-feira e recebeu uma declaração de amor de uma das pessoas mais importantes da sua vida: o pai.

Fernando Rodrigues recorreu às redes sociais para parabenizar a filha mais velha e escreveu: "Parabéns pelas tuas 33 primaveras. Que esta data se repita por muitos e longos anos e que todos os teus sonhos se realizem. Amo-te muito filhinha Tenho muito orgulho em ti", referiu.

A apresentadora fez questão de partilhar as palavras do pai e respondeu: "Meu querido pai", com uma imagem de um coração a acompanhar.

