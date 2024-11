Fanny Rodrigues completou 33 anos na passada sexta-feira, dia 29 de novembro. A apresentadora acabou por estar mais afastada das redes sociais nesse dia e, este sábado, acabou por esclarecer o motivo.

"Cheguei aos 33. E quis aproveitar com a minha família. O post vem com um dia de atraso mas estive a viver o presente. Sou uma sortuda, tive uma surpresa em Lisboa e outra no Norte", escreveu Fanny na legenda da publicação com várias imagens do dia de aniversário.

Entre ramos de flores, balões, bolo e velas, é possível ver que Jorge Frade, seu namorado, esteve presente.

No fim da galeria há ainda um vídeo onde a família e o companheiro de Fanny lhe cantam os parabéns.

Leia Também: Da infância ao presente: A evolução de Fanny Rodrigues em imagens