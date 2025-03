Segundo fontes próximas, Bianca Censori está "com medo" de Kanye West e tem lutado para se livrar das 'garras' do marido. Porém, não tem sido tarefa fácil, tal como relata o Page Six.

Os rumores de uma alegada separação são recorrentes, mas a fonte revelou que "Kanye controla muitos aspetos da vida dela".

De acordo com o Page Six, Censori e Kanye estão em países diferentes, com o músico no Japão atualmente. Há uma semana, em Los Angeles, Bianca terá tentado mudar de hotel para um diferente do escolhido por Kanye, mas este forçou-a a regressar.

"Mandou os seguranças dele, que não a deixaram em paz", disse a mesma fonte próxima do casal. "Ela está a passar por uma situação muito agressiva. Tem de fugir e ele está obcecado com ela. Tem-lhe sido difícil fugir".

Bianca Censori e Kanye West estão juntos desde dezembro de 2022. Em fevereiro, a australiana posou na passadeira vermelha dos Grammys com um vestido transparente, escolhido por Kanye, provocando uma enorme polémica. Na altura, o músico chegou a escrever no X: "Eu controlo a minha mulher, não há cá nada de feminismos 'woke'".

