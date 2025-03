Jay-Z e Beyoncé ficaram "chocados" com os ataques que Kanye West fez aos dois filhos mais novos através de publicações no X (antigo Twitter).

Uma fonte revelou ao Page Six que o casal não deixará passar em branco o que aconteceu, ainda mais porque o rapper "falou dos filhos de forma vulgar e ofensiva".

"O Jay-Z e a Beyoncé estão conscientes das partilhas do Kanye, entretanto apagadas, e estão a debater a forma como vão lidar com a situação, se será de maneira privada e/ou com recurso à justiça".

Recorde-se que West, de 47 anos, colocou em causa a capacidade mental dos gémeos Rumi e Sir, de sete anos.

Resta agora esperar para ver qual será a decisão final de Beyoncé e Jay-Z.

