Kim Kardashian terá cancelado uma visita da filha mais velha, North West, ao pai, depois de saber que Andrew Tate e o irmão, Tristan Tate, iriam estar lá, noticia o TMZ.

À semelhança do que acontecia em relação a Sean 'Diddy' Combs, que se encontra preso, a empresária também não quer que os filhos se aproximem dos irmãos Tate.

Na passada semana, a Kardashian, de 44 anos, colocou o ex-marido em tribunal de maneira a impedir que este lançasse uma música, na qual North, de 11 anos, participa, assim como Diddy.

West acabou por desistir da música, intitulada 'Lonely Roads Still Go to Sunshine'.

