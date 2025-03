Kanye West lançou uma nova música que conta com a participação da filha mais velha, North, de 11 anos, e ainda do filho de Diddy, King.

O tema, intitulado 'Lonely Roads Still Go to Sunshine', foi dado a conhecer pelo rapper, de 47 anos, numa publicação que fez no X, no sábado, dia 15 de março.

Aparentemente, Diddy também faz parte do tema. A canção começa com uma gravação de voz que parece ser uma chamada de Kanye com Diddy.

"Só te queria agradecer, muito, por cuidares dos meus filhos", diz a pessoa que tudo indica ser Diddy. Ouça aqui.

O TMZ relata ainda que Kim Kardashian terá tentado impedir que a menina fizesse parte "da música com Diddy para a proteger".

Numa conversa com a ex-mulher que expôs no X, e que entretanto já não se encontra disponível, o rapper estava furioso com o facto de Kim querer tornar o nome da filha numa marca registada.

"Perguntei-te na altura se podia registar o nome dela como marca. Disseste que sim. Quando ela tiver 18 anos, vai para ela. Por isso para. Enviei-te os documentos para que ela não estivesse na música com o Diddy para a proteger. Alguém tem que registar a marca", terá dito Kim a Kanye.

"Muda [o processo] ou vou para a guerra. E nenhuma de nós vai recuperar das consequências públicas. Vais ter que me matar", terá respondido Kanye.

