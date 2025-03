Sean 'Diddy' Combs ligou ao amigo Kanye West da prisão depois do lançamento do mais recente tema do rapper, que contou com a voz da filha, North.

De acordo com o TMZ, Diddy aconselhou Kanye a regressar aos palcos e a "deitar abaixo os estádios".

"Esta m**da é perversa", referiu o produtor alegadamente sobre o caso que o mantém atrás das grades enquanto aguarda julgamento, alertando-o para "ter cuidado".

"Vai para trás do microfone, diverte-te, faz uns samples, volta à tua 'vibe' de hits, volta a sorrir", referiu ainda, citado pela mesma publicação.

Leia Também: Kanye West estreia novo tema com a filha mais velha (Kim tentou impedir)