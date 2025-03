Amber Rose, que namorou com Kanye West entre 2008 e 2010, revelou o motivo para o rapper "vestir as namoradas" com roupas ousadas.

A modelo, de 41 anos, conversou com Shannon Sharpe no podcast 'Club Shay Shay'. Ao ser questionada sobre o que achava da maneira como a atual mulher de Kanye, Bianca Censori, se tem vestido, depois de ter aparecido na passadeira vermelha dos Grammy com um look que a deixava nua, a modelo afirmou que é o rapper quem veste as namoradas.

"É, de certeza, o Kanye que a está a vestir. Sim, ele fez a mesma coisa comigo e com a Kim. É como ele é", destacou. "Ele quer que os outros homens queiram a sua mulher. É disso que ele gosta. Ele gosta que os homens fiquem 'babados' pela sua mulher", partilhou.

"Ele quer que todos os amigos queiram f**** a sua namorada. Quer que, de todos os que entrem numa sala, a namorada ou mulher dele seja a mais desejável", acrescentou.

Shannon Sharpe perguntou a Amber: "E vestias-te assim porque era isso que ele queria, e tu querias agradar o teu homem?"

"Era jovem", respondeu de imediato a modelo, explicando que na altura estava "tudo bem" em vestir o que o rapper lhe comprava, pois "realmente parecia bonita".

"Mas se olharem para fotografias antigas minhas, de quando estava a namorar com o Kanye, mas sozinha, usava todas as roupas que eram dele. Vestia jeans largas, camisolas e casacos grandes. Invadia o armário dele quando ele não estava em casa. Usava todas as coisas dele porque odiava vestir-me como uma vadia", explicou também.

Durante a conversa, Shannon recordou uma ocasião em que Amber usou um vestido transparente num evento, isto enquanto namorava com o rapper. "Sim, eu chorei. Lembro-me de ter chorado. Estava em Itália ou Paris, algo assim, e lembro-me de chorar e discutir com ele, e de ficar do género: 'não quero usar essa m****'", contou.

Na altura, recorda, Kanye terá dito a Amber que era "um génio" e que esta "não percebia nada e que era moda".

