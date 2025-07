Benson Boone não escondeu o carinho por Portugal na hora da despedida. O cantor norte-americano fez uma nova publicação na sua página de Instagram quando estava a deixar o nosso país e não só deixou elogios como pediu para voltar.

Ao destacar uma série de fotografias do concerto no Nos Alive, comentou: "O meu rabo estava incrível naquelas calças de ganga."

"Podia viver em Lisboa para sempre. Ir embora foi a pior parte. Por favor, levem-me de volta", acrescentou na mesma partilha.

Na caixa de comentários não tardaram a chegar várias reações, e foram muitas as mensagens a pedirem para o artista voltar a Portugal.

Veja abaixo a publicação na íntegra e todos os comentários:

Benson Boone atuou no palco principal do festival Nos Alive no dia 10 de julho, no mesmo dia em que se realizaram ainda concertos como os de Olivia Rodrigo, Mark Hambor e Noah Kahan.

Antes de atuar na cidade de Lisboa, mais precisamente em Algés, o artista norte-americano esteve a passear pela capital e por Cascais, e cruzou-se com vários fãs. Aliás, na altura até circularam imagens do cantor ao lado de seguidoras.