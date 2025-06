Benson Boone impressionou tudo e todos quando marcava presença no 'The Tonight Show com Jimmy Fallon', na quarta-feira, dia 4 de junho, quando aceitou fazer o seu característico mortal.

O apresentador mostrou-se preocupado com a segurança do cantor por fazer a acrobacia, mas Benson Boone disse que não treina os seus saltos. "Faço isto há muito tempo", comentou.

Jimmy Fallon perguntou depois se o cantor conseguiria fazer o mortal no programa, e Benson Boone não hesitou.

Veja o momento no vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: Benson Boone arrasa com conjunto roxo na atuação nos prémios AMA