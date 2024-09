Na quinta-feira, 26 de setembro, o príncipe Harry apareceu como convidado especial no programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show'. Porém, não esteve à conversa com o apresentador, como costuma ser habitual.

Ao invés disso, os dois aventuraram-se no 'Jimmy Fallon's Tonightmares', um labirinto 'assombrado' no Rockefeller Center, em Nova Iorque, criado pelo apresentador do programa.

"Prepare-se para dez salas de arrepiar que dão vida aos piores pesadelos de Jimmy, com personagens sinistras e sustos em cada esquina", pode ler-se na página de Youtube do The Tonight Show. "Entre se tiver coragem"!

"Assustas-te facilmente"?, perguntou Fallon à realeza britânica antes de entrarem no labirinto.

"Normalmente não, mas hoje pode ser diferente", respondeu Harry.

Veja o momento.