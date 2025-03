Amanda Seyfried é conhecida pelos papéis enquanto atriz em filmes e séries como 'Os Miseráveis', 'Um Punhado de Ar', 'The Dropout: A História de uma Fraude' e 'Mamma Mia!', onde demonstrou os seus dotes vocais.

Porém, parece que além de representar e cantar, Amanda Seyfried sabe também tocar um instrumento bem peculiar: o dulcimer (um instrumento de cordas percutidas de origem medieval).

A atriz marcou presença no mais recente episódio do programa apresentado por Jimmy Fallon, 'The Tonight Show'.

Num vídeo partilhado na página oficial do programa, é possível ver a artista a cantar e tocar o tema 'California', de Joni Mitchell, deixando o apresentador boquiaberto.

