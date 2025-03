Amanda Seyfried deslumbrou na estreia da série 'Long Bright River', em Nova Iorque, na quarta-feira, 5 de março.

A produção de drama e crime conta com a atriz no elenco, assim como Callum Vinson, Nicholas Pinnock, Patch Darragh, entre outros.

A protagonista juntou-se aos colegas na estreia da série da Peacock, que poderá ser vista a partir do dia 13 de março.

A atriz deslumbrou no evento com um vestido mini com decote em V, feito em lantejoulas douradas.

Amanda usou ainda uma flor preta presa no decote, saltos altos da mesma cor, e o cabelo solto.

Veja nas fotografias da galeria.

