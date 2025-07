Quase todas as pessoas procuram ter um amor especial e duradouro. Porém, todos temos traços de personalidade que, por vezes, podem fazer com que seja mais difícil deixar que os outros se aproximem e que nos conquistem. Saiba aquilo que é mais difícil de amar em cada signo do Zodíaco... e abra o seu coração!

Carneiro

Porque é aventureiro e cheio de garra, não se deixa impressionar facilmente. Precisa de emoção, excitação e adrenalina, e isso faz com que nem sempre seja fácil chegar ao seu coração. Procura sempre mais, diferente, melhor. É exigente consigo mesmo, e com a vida, e precisa que os outros também o sejam, antes que possa dar-lhes o seu coração. Nem sempre é fácil amar a sua intensidade, porque quando se apaixona é avassalador e tende a exagerar na forma como protege o ser amado.

Touro

Touro precisa de ter uma relação amorosa na sua vida e é capaz de suportar as maiores provas para a manter, em prol da estabilidade que é tão vital para ele como o ar que respira. Contudo, tende a ser demasiado emocional, deixando que por vezes os sentimentos o façam perder a razão e descontrolem as suas reações e atitudes. Torna-se muito carente e demasiado dependente, e pode ser demasiado "pedinchas" em relação a receber presentes.

Gémeos

Gémeos precisa de novidades e de animação, e isso faz com que não seja fácil mantê-lo interessado num relacionamento. É naturalmente atraído para pessoas que falem com à-vontade e que tenham muito para dizer, mas isso não quer dizer que o interesse se mantenha. Para além disso, embora se mostre uma pessoa animada e divertida à primeira vista, não é fácil conhecê-lo a um nível mais profundo, porque tem dificuldade em mostrar o seu lado mais vulnerável.

Caranguejo

Caranguejo tem uma necessidade tão grande de segurança emocional que pode sufocar o parceiro, porque tende a fazer com que a rotina se instale na relação. Por esse motivo, acaba por ficar num relacionamento que não funciona, mas que ele insiste em fazer resultar. A maior dificuldade que uma pessoa pode enfrentar ao tentar chegar ao seu coração é que, como vê claramente os outros, pressentindo os seus sentimentos, apenas deixa que se aproximem as pessoas que são completamente abertas consigo.

Leão

Embora seja um amante carinhoso e protetor, a sua independência torna-se por vezes rude e faz com que se isole do seu par. Por ser tão forte e naturalmente dominador, é necessário ter a seu lado alguém com uma forte consciência do seu próprio valor e que não tenha medo de lhe fazer frente. Aquilo que faz com que seja difícil de conquistar é que Leão tem padrões muito elevados e não se aproxima de pessoas que não se enquadrem nesses padrões, que ele definiu para si próprio.

Virgem

Prefere a estabilidade e dá um grande valor ao compromisso, e quando assume um relacionamento com alguém é porque sentiu que essa relação é mesmo importante. No entanto, pode ter dificuldade em expressar os seus sentimentos e isso faz com que seja difícil, para a outra pessoa, saber em que ponto se encontra a relação. Não é fácil impressioná-lo, porque dá atenção aos pormenores mais ínfimos e está sempre à procura daquilo que se esconde sob a superfície.

Balança

A ideia de estar só é algo que assusta o nativo de Balança, e isso faz com que mime o seu parceiro - mesmo quando ele não merece - e com que se mantenha em situações que sabe que não são boas para si. Tem facilidade em conhecer pessoas e costuma ter sempre várias opções de envolvimento amoroso, o que faz com que por vezes seja difícil tomar uma decisão em relação a um parceiro.

Escorpião

O mais difícil de amar num nativo de Escorpião é a sua desconfiança iminente. Escorpião tem muita dificuldade em confiar nos outros e em abdicar do controlo das situações. Tende a ser difícil de conquistar ao ponto de o fazer assumir um compromisso amoroso porque evita, tanto quanto possível, investir em algo que não tem a certeza de que virá a ser bem-sucedido. Quando, finalmente, confia em alguém, o laço torna-se forte e apaixonado. Para além disso, Escorpião também é difícil de conquistar porque sabe bem aquilo que quer e não está disposto a entregar-se a alguém que não seja capaz de dar-lhe aquilo de que ele precisa.

Sagitário

Sagitário tende a falar sem filtros, dizendo exatamente aquilo que lhe vai na mente e o que acredita ser correto, e esta honestidade pode ser rude e fazer com que seja difícil lidar com ele, por vezes. Porque espera o mesmo nível de honestidade dos outros, nem sempre é fácil de conquistar: Sagitário flirta, mas não quer dizer que se envolva realmente, nem tão pouco que acredite no que lhe dizem.

Capricórnio

O que é mais difícil de amar num nativo de Capricórnio é que, mesmo que ele ame profundamente alguém, é capaz de se afastar se sentir que essa pessoa não está a dar-lhe aquilo de que ele precisa. Capricórnio é muito decidido e teimoso, e não deixa que os outros se aproximem facilmente pois é conquistado através de provas consistentes e de atos que provem a veracidade dos sentimentos da outra pessoa. Tende a erigir muralhas altas à sua volta, não deixando que os outros se aproximem dele com facilidade. Quando um relacionamento não funciona como ele espera, segue a sua vida, aprendendo a lição, e isso faz com que muitas pessoas o considerem frio.

Aquário

O nativo de Aquário protege afincadamente o seu bem-estar emocional e isso faz com que seja necessário que a outra pessoa seja muito paciente, e especial, para que ele baixe a guarda e deixe que a pessoa se aproxime. Não e dá com facilidade, exigindo que o outro faça esforços para o conquistar, pois gosta de ser desejado e perseguido. Por esse motivo, muitas pessoas acabam por desistir sem que cheguem a conhecê-lo realmente.

Peixes

É possível que tenha sofrido no passado por ter confiado na pessoa errada, e isso faz com que Peixes seja desconfiado em relação às pessoas a quem entrega a sua confiança e afeto. Peixes não é fácil de conquistar, mesmo quando aceita entrar num relacionamento, porque coloca uma série de barreiras invisíveis à sua volta, que usa como proteção para não voltar a sofrer. Para chegar ao seu coração é preciso ser muito paciente e respeitar o equilíbrio em que Peixes procura assentar a sua vida afetiva.