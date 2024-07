É claro que a história de vida e a experiência individual são determinantes, mas, de um modo geral, o que deixa o seu signo inseguro?

Carneiro

Os nativos deste signo sentem-se inseguros quando não se sentem amados ou desejados - para eles é vital sentir que a pessoa amada retribui os mesmos sentimentos que eles nutrem, já que Carneiro ama com grande entrega e devoção. Se Carneiro sentir a mínima dúvida em relação ao nível de afeto que o seu par tem por si irá sentir-se profundamente inseguro. É que Carneiro não tem medo de correr riscos e é um dos signos mais arrojados do Zodíaco, mas não suporta sentir que é a pessoa que ama mais na relação.

Touro

A insegurança de Touro nasce quando sente que não está à medida das expetativas dos outros ou quando sente que não encaixa em algum grupo ou lugar ao qual quer pertencer. Touro também se sente inseguro quando não acompanha os outros a nível material - se não tiver um bom telemóvel ou roupas tão caras como as dos seus colegas e amigos. A insegurança de Touro leva-o a trabalhar mais e a aplicar todo o seu esforço na conquista dos padrões que pretende atingir.

Gémeos

Gémeos sente-se inseguro perante o medo de tomar uma má decisão. Embora todos nós, em algum momento da nossa vida, tenhamos cometido erros ou tomado uma má decisão, Gémeos tem dificuldade em aceitar as suas falhas e em perdoar os seus julgamentos errados. Uma vez que este signo tende a agir por impulso, tomando decisões precipitadas, é relativamente comum sentir-se inseguro em relação às suas ações, arrependendo-se daquilo que decidiu.

Caranguejo

Este signo sente-se geralmente inseguro em relação ao passado, sendo muito emotivo e tendendo a sentir-se culpado por algo que fez ou não fez em relação às pessoas que mais ama. As mágoas do passado atormentam-no e fazem com que muitos nativos tenham medo do abandono, sendo por isso extremamente apegados nas suas relações. Ainda que falem muitas vezes sobre o que os magoa, guardam as suas inseguranças para si próprios, o que as torna maiores do que elas são.

Leão

O ciúme, que Leão tem dificuldade em confessar, faz com que o nativo deste signo se sinta inseguro. Embora pareçam não ter nenhuma insegurança, porque detestam mostrar as suas fragilidades, os nativos deste signo podem ser muito ciumentos e possessivos. Por outro lado, quando alguém lhes rouba o protagonismo ou um lugar de destaque, Leão sente-se também inseguro e pode até ficar retraído.

Virgem

As imperfeições - suas ou do que está à sua volta - deixam Virgem inseguro. Embora saibam que ninguém é perfeito, os nativos deste signo fazem o possível e até o impossível para corresponderem aos seus elevados padrões, sentindo-se inseguros quando não conseguem alcançá-los. Por vezes, esforçam-se arduamente para conquistar uma meta inalcançável, o que faz com que percam o seu sentido de segurança em si próprios.

Balança

Os nativos deste signo sentem-se inseguros quando, por mais sucesso que tenham, se comparam com os outros e encontram alguém que parece estar a sair-se melhor. Balança não é um signo competitivo, mas ao comparar-se com outra pessoa que esteja a conquistar mais do que ele acaba por sentir que talvez não esteja a fazer as escolhas certas ou não esteja a investir da melhor maneira naquilo que deseja para si.

Escorpião

O isolamento deixa os nativos deste signo inseguros. Escorpião é extremamente sensível e precisa de refugiar-se com regularidade, afastando-se do mundo. Embora este tempo a sós consigo mesmo seja importante para o seu equilíbrio, quanto mais se isola mas inseguro se sente, tendo depois maior dificuldade em sentir-se à vontade em encontros sociais.

Sagitário

Embora os nativos deste signo se mostrem quase sempre bem-dispostos e positivos, quando sentem que fracassaram os nativos de Sagitário sentem-se inseguros. Uma perda que não conseguem evitar, quer seja de uma pessoa, de um emprego ou até de um relacionamento, faz com que Sagitário se sinta destroçado, as suas estruturas abanam e a sua confiança sofre um duro golpe. Sagitário acaba por voltar a renovar a sua segurança nas suas capacidades e a sentir-se confiante, mas precisa de tempo.

Capricórnio

Os nativos deste signo preocupam-se frequentemente e sobre vários assuntos. As preocupações deixam-nos inseguros, porque Capricórnio tem uma grande necessidade de sentir que tem controlo sobre as situações e, quando alguma coisa não corre da forma como ele esperava, começa a pensar no pior, ficando ansioso e podendo até por em causa as suas capacidades. A preocupação é aquilo que mais põe em causa a confiança de Capricórnio, deixando-o inseguro.

Aquário

Quando o nativo deste signo se encontra numa posição em que não tem liberdade para fazer aquilo que bem entende e é forçado a seguir uma série de regras e preceitos, sente-se inseguro porque a falta de flexibilidade é aquilo que mais o perturba. Os nativos de Aquário não gostam de rotinas nem de hierarquias, e quando se encontram como subalternos, sem terem liberdade de expressão nem poder de decisão, sentem-se enfraquecidos e instáveis.

Peixes

Por serem muito sensíveis a tudo o que os rodeia, os nativos deste signo sentem-se por vezes inseguros em eventos sociais de grande dimensão, ou quando se encontram rodeados de pessoas que não conhecem bem. Não saber o que fazer num encontro social deixa os nativos deste signo inseguros e faz com que se sintam deslocados, impedindo-os de descontrair e de se divertirem sendo eles próprios.