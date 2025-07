Todos temos um lado mais reservado, que muitas vezes escondemos até de nós próprios e que apenas revelamos na intimidade, com quem está mais próximo. Vê o que o zodíaco tem para dizer sobre cada signo, para além dos lugares-comuns.

Carneiro

Toda a gente conhece Carneiro pelo seu egocentrismo e impaciência, por estar sempre pronto para uma discussão. No entanto, as pessoas deste signo são corajosas e protetoras. Se fores amado(a) por um nativo de Carneiro, tens um verdadeiro super-herói ao teu lado.

Touro

Os nativos de Touro são conhecidos pelo seu ciúme e pela necessidade de posse e controlo, além do cuidado com o dinheiro. Mas Touro é também um grande provedor — se precisares de apoio financeiro por um tempo, ele nem vai reclamar.

Gémeos

Gémeos é curioso, inconstante e volúvel. Diz-se que tem dificuldade em amar. Nada mais falso. Quando ama, pode demorar a entregar-se, mas quando o faz, mergulha de corpo e alma. São como antigos poetas românticos.

Caranguejo

Sensível, emotivo e por vezes controlador, Caranguejo é um signo de água, mas poucos sabem da sua forte ligação à carreira e ao sucesso profissional. Os nativos de Caranguejo costumam deixar uma marca positiva no mundo corporativo.

Leão

Leão adora ser o centro das atenções — isso é sabido. Mas o seu lado generoso é menos conhecido. Regido pelo coração, Leão apaixona-se com facilidade e entrega-se com intensidade. É generoso e profundamente amoroso.

Virgem

Obcecado por limpeza? Talvez. Mas a limpeza que Virgem procura é da alma — pureza de intenções, integridade e honestidade. É o signo mais ético do zodíaco, focado na verdade e na coerência interior.

Balança

Conhecido como o signo mais gentil do zodíaco, Balança também tem um lado sombrio, que só revela a quem partilha a sua intimidade. Ama a paz e o equilíbrio, mas não abuses da sua bondade — pode ser surpreendentemente firme e até agressivo se provocado.

Escorpião

Um dos signos mais mal compreendidos. Costuma ser lembrado apenas pela vingança e pelo rancor. Mas Escorpião precisa de intimidade verdadeira — e não apenas sexual. É leal, profundo e valoriza a ligação emocional autêntica.

Sagitário

Associado à aventura, ao caos e à liberdade, Sagitário também sabe ser generoso e afectuoso. Poucos conhecem a sua capacidade de entrega. O seu desapego permite-lhe, muitas vezes, pensar mais nos outros do que em si próprio.

Capricórnio

Acham que Capricórnio é frio? Então é porque nunca partilharam a sua intimidade. Capricórnio é tão sensível e afectuoso quanto Caranguejo. Apenas guarda uma fina camada de defesa à volta do coração.

Aquário

Todos dizem que Leão adora os holofotes, mas Aquário também não dispensa os aplausos. Embora goste de parecer desapegado, é, na verdade, um dos signos mais egocêntricos do zodíaco. Leão leva a fama, mas Aquário compete de perto.

Peixes

Peixes é sensível, com um ego frágil, especialmente no campo emocional. É generoso, sacrifica-se sem esperar retorno e tem tendência para vícios. Mas quando encontra o seu lugar neste mundo duro e concreto, pode assumir papéis de grande importância no universo profissional.