Há quem diga que onde há amor existe ciúme, mas o exagero causa danos e sofrimento, não só na relação, como na vida de cada uma das pessoas envolvidas. Poucas são as pessoas que nunca sentiram ciúme. É-nos natural sentir uma certa possessividade em relação a quem amamos, e o medo da perda desperta os nossos instintos mais profundos e irracionais. Embora o ciúme esteja intimamente ligado à experiência de vida de cada um, a personalidade de cada signo do Zodíaco revela uma maior ou menos propensão para sentir ciúme. Ora confesse lá...

Carneiro

"Ciúmes? Eu não tenho ciúmes nenhuns! Eu sou muito liberal!" - Um nativo de Carneiro NUNCA (ou raramente, vá) admite que sente ciúme, embora dentro de si o sangue ferva sempre que o seu mais-que-tudo mostra uma atençãozinha especial para com a empregada do café, a colega de trabalho, a rapariga que apareceu na discoteca e que ele conhecia sabe-se lá de onde... No caso de Carneiro, o ciúme surge mais como uma afronta, pois para este signo é difícil aceitar que a pessoa amada possa encontrar interesse em outra pessoa. Felizmente, o ciúme de Carneiro é, como quase tudo na vida deste nativo, um impulso, que passa tão depressa quanto apareceu.

Touro

Touro é um dos signos mais possessivos do Zodíaco, e depressa se assume como ciumento pois para ele quem não sente ciúme não sente amor. Sendo extremamente fiel e dedicado a quem ama, não consegue conceber a traição e sente-se profundamente magoado quando o parceiro dedica uma atenção especial a outra pessoa. Um nativo de Touro movido pelo ciúme leva à frente tudo o que se encontra no seu caminho, tornando-se quase irracional. Para ele, a pessoa amada é algo "seu", e se outra pessoa ameaçar a sua segurança, "ousando" insinuar-se perante o seu par, terá de enfrentar um Touro enfurecido.

Gémeos

Como em tantas outras coisas na vida de um nativo do signo Gémeos, também no que diz respeito ao ciúme existe nele uma enorme dicotomia, chegando a ser contraditório. Se, por um lado, a sua postura descontraída e despreocupada faz com que nem sequer se aperceba de outra ameaça ou de qualquer troca de olhares mais insinuantes entre o seu par e outra pessoa, por outro lado quando o alarme de Gémeos dispara ele torna-se bastante sonoro e estridente.

Caranguejo

Caranguejo não queria, não queria mesmo, ter ciúmes... mas é mais forte que ele. Quando deu por si, já provocou um terramoto na sua relação. Ou melhor, um maremoto, pois a sua enchente de lágrimas faz sempre parte do drama com que vive o seu ciúme. Para que este sentimento desperte em si, na maior parte das vezes, nem é preciso que haja uma atitude concreta do seu par. A natural insegurança de Caranguejo, aliada à sua dependência afetiva e carência emocional fazem com que esteja constantemente ansioso, assaltado por sentimentos de insegurança e pelo receio de perder a pessoa amada.

Leão

Leão tem dificuldade em admitir o seu ciúme, mas este está lá, no recanto mais escondido da sua personalidade, e anda sempre de mãos dadas com o seu orgulho e brio pessoal - esses sim, muito evidentes. "Como é que ele se atreve a olhar para outras, se me tem a mim ao lado dele?" - É uma das questões que mais intrigam a mulher Leão, acontecendo o mesmo com o homem deste signo. Um Leão enciumado não hesita em deixar muito claro ao seu par - e, sobretudo, à concorrência, seja ela real ou apenas hipotética - que o que é seu é seu, e que não está disposto a partilhar.

Virgem

Virgem é prático, prudente e ponderado, sendo de facto um dos signos do Zodíaco que melhor consegue dominar o seu ciúme. Muito atento a todos os pormenores, redobra a atenção em relação ao seu par quando algo desperta as suas desconfianças, mas antes de se lançar em conjeturas e cenários de traição procura primeiro certificar-se se tem motivos para o fazer. E, mesmo que tenha, espera para ver. Consegue manter o sangue frio e analisa com racionalidade as situações. Quando se sente seguro na sua relação não alimenta ciúmes e não dá importância a potenciais ameaças.

Balança

Como nativo de um signo de Ar, Balança não é, à partida, ciumento. Por outro lado, como procura ser sempre muito equilibrado e racional, evita o dramatismo e o exagero, procurando agir com sentido prático em todas as situações, sem embarcar em filmes nem histórias mirabolantes. E, convenhamos, Balança tem sempre uma corte de admiradores à sua volta, que lhe enviam mensagens e olhares insinuantes e que lhe fazem declarações sub-reptícias e convites menos inocentes, por isso ele próprio não quer que o tema "ciúme" venha à baila...

Escorpião

Com Escorpião, o ciúme ganha uma dimensão completamente diferente - levado ao exagero, torna-se quase uma questão de vida ou morte. Este é um dos signos mais ciumentos do Zodíaco, possessivo e controlador, que faz de tudo para manter o sangue-frio e não demonstra o que sente, embora por dentro todo ele seja um furacão enraivecido quando está possuído pelo ciúme. Nega, sempre. E a verdade é que consegue disfarçar com o talento de um grande ator de cinema. Mas não deixa passar em branco nem um só olhar que seja. Tudo, mesmo T-U-D-O, é analisado microscopicamente pelo seu olhar inquisidor.

Sagitário

"Não tenho ciúmes nenhuns, até gosto que ele/ela tenha outros flirts! Assim eu também posso ter os meus engates e convivemos todos juntos!" - Sagitário gosta de se mostrar liberal, despreocupado e completamente cool no que diz respeito à possessividade e ao ciúme, mas a verdade é que, embora de facto este nativo tenha uma grande abertura de mentalidade e seja uma pessoa muito descontraída, com a sua alma de eterno hippie, o ciúme de Sagitário é um dos seus segredos mais bem guardados - que não admite nem sequer para si próprio. A questão, neste caso, não é propriamente pelo sentimento de posse - Sagitário é um dos signos que mais preza a liberdade e, por isso, respeita como ninguém o espaço do outro - mas antes de orgulho ferido. "Estas galinhas bem podem andar à volta dele, mas não chegam nem à sola dos meus sapatos!" pensará a mulher Sagitário com o ciúme a germinar dentro de si.

Capricórnio

O ciúme de Capricórnio é silencioso, calado, discreto... e perigoso. Este nativo abomina todo o espalhafato e os dramas de faca e alguidar não são, em momento algum, para ele. Leva muito a sério o compromisso e a confiança é, para ele, a espinha dorsal de uma relação. Uma vez perdida, muito dificilmente é recuperada, pois para ele não há segundas oportunidades. Não desconfia à toa e mantém-se bastante seguro na maior parte das situações, mas quando considera que os limites estão a ser ultrapassados depressa põe os pontos nos "is", com uma conversa curta, grossa, e completamente direta ao assunto.

Aquário

Não, Aquário não sente ciúme. Não sente mesmo. A não ser que haja outras influências fortes no seu Mapa Astral, o típico Aquariano pode até conjeturar na sua mente fértil milhentas histórias, mas não se deixa descontrolar por elas, porque o ciúme é completamente contrário à sua natureza. Aquário é o signo que melhor entende o amor enquanto algo que se dá ao outro sem cobrar nada em troca, sem esperar, e que só faz sentido existir como algo livre. As cobranças, os sentimentos de posse, horrorizam a mente de Aquário e afugentam-no em meio segundo. Ele não faz perguntas, não vigia, não controla, porque para ele se não existir confiança não há razão para manter a relação.

Peixes

Embora seja inseguro e emocionalmente muito apegado a quem ama, Peixes não é um signo propriamente ciumento. Ou melhor, ele sente ciúmes, mas guarda tudo bem fechado dentro de si e sofre em silêncio, apressando-se a desculpar o parceiro, recriminando-se a si próprio e sentindo que, se o par encontra interesse noutra pessoa, é porque ele próprio já não o consegue fascinar como outrora. Peixes é delicado, sensível e compreensivo, e procura sempre justificar o parceiro sem o acusar. No entanto, a sua imaginação é muito fértil e como é intuitivo é capaz de captar o mais impercetível sinal, o que espoleta dentro de si uma série de cenários mirabolantes, que podem tomar conta dele e deixá-lo completamente angustiado, incapaz de ver a realidade como ela realmente é.