Kanye West continua a dar que falar com as suas polémicas declarações. Desta vez, o rapper afirmou que "deveria ter tido filhos" com Paris Hilton em vez de Kim Kardashian, num vídeo em direto que fez na rede social Twitch (da qual foi banido).

"A Kim era assistente da Paris", notou o artista, de 47 anos. "Deveria ter tido filhos com ela em vez da Kim. Conseguem imaginar se tivesse tido filhos com a Paris Hilton? Quantos hotéis eu teria agora?", questiona.

Hilton, recorde-se, é casada com Carter Reum, com quem tem dois filhos em comum: Phoenix e London.

Entretanto, Kanye recordou a polémica de Arnold Schwarzenegger, que se envolveu com uma empregada doméstica, caso do qual nasceu Joseph Baena.

"Se és como o Arnold Schwarzenegger e tens um filho com a ama, o único poder que ela tem é tirar-te os teus filhos. Por isso, o único poder da Kim é tirar-me os meus filhos. Tive um bebé com o c****** de uma assistente, meu", completou.

Recorde-se que Kim e Kanye têm quatro filhos: North, de 11 anos, Saint, de nove, Chicago, de sete, e Psalm, de seis. O divórcio foi finalizado em novembro de 2022.

Leia Também: Kanye West teve uma relação com um primo: "Encenávamos o que víamos"