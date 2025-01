Tudo indica que a última vez que o rapper esteve com as crianças foi em setembro do ano passado.

Kanye West mantém-se longe dos Estados Unidos. De acordo com o Daily Mail, a última vez que o rapper foi visto foi no Dubai, há cerca de uma semana, depois de ter estado nas Maldivas, no Japão e na China. Ao que se conta, Kanye West não vê os filhos há 118 dias. Alegam que a última vez que o artista esteve com as crianças foi em setembro de 2024. O mesmo meio relata que o rapper tem estado com a mulher, Bianca Censori, e permanece longo do país natal numa altura difícil para a sua família. Por causa dos incêndios que estão a devastar Los Angeles, a ex-mulher Kim Kardashian e os quatro filhos de ambos - North, Saint, Chicago e Psalm - tiveram de sair de casa na semana passada.