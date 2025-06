Bianca Censori voltou a dar que falar ao usar um look ousado durante um passeio por Nova Iorque este domingo, 22 de junho.

A modelo, de 30 anos, foi fotografada ao lado do marido Kanye West, de 48 anos, a usar um biquíni com cueca fio dental, feito com rebuçados. Já nos pés, Bianca usou uns saltos bem altos.

Para contrastar, o rapper, ex-marido de Kim Kardashian, optou por um look bem mais composto. Calças pretas, uma camisola com capuz branca, botas e óculos escuros foram os itens escolhidos pelo artista.

Recorde outros looks usados (e ousados) por Bianca Censori

Esta já não é a primeira vez que Bianca usa looks arrojados e que dão que falar. O mais polémico e comentado de todos foi o que a arquiteta usou na cerimónia dos Grammys a 2 de fevereiro deste ano. A modelo posou para os fotógrafos completamente nua já que usava apenas um vestido transparente por cima do corpo. Correu o rumor que dava conta que os dois tinham sido expulsos do evento, o que não chegou a ser provado.



© Getty Images

Em março deste ano foram partilhadas fotos suas, estilo polaroid, na rede social X. Bianca aparecia de fato de banho, seminua e até mesmo nua. Kanye não demorou muito tempo a apagá-las da sua conta.