Kanye West e Bianca Censori foram 'apanhados' juntos durante uma saída em Espanha este sábado, dia 17.

A mulher do rapper não passou despercebida ao usar um visual bastante ousado, nomeadamente, um top de rede - que a deixava com os seios à mostra - que conjugou com uns calções curtos atrás e compridos à frente.

Destacou-se igualmente o seu novo cabelo, mais escuro e com franja.

Kanye e Bianca mostram desta forma que voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor depois de, alegadamente, se terem separado após a modelo ter posado completamente nua nos Grammy Awards.