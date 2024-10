Jennifer Aniston está a ser comparada a Jane Fonda pelos fãs. A atriz protagonizou uma sessão fotográfica de uma campanha da Pvolve e as imagens, que foram divulgadas na sexta-feira, rapidamente ficaram em destaque.

Muitos fãs disseram que as fotografias de Jennifer fazia lembrar Jane Fonda nos anos 80, mas em vez das cores brilhantes, a estrela de 'Friends' posou com um look preto. "Jennifer Fonda", disse um seguidor, segundo o Daily Mail.

De recordar que Jane Fonda, que atualmente tem 86 anos, tornou-se estrela da atividade física nos anos 80, incentivando as mulheres a 'mexerem-se' nas suas casas através de videocassetes - que na altura era a grande novidade.

Leia Também: Jennifer Aniston diz que não fará mais séries de comédia