Rebeca, cujo verdadeiro nome é Cláudia Sofia, permanece em casa a recuperar depois de um susto de saúde que a levou a cancelar os espetáculos agendados para o mês de junho.

A cantora popular portuguesa foi submetida a uma cirurgia de urgência, depois de lhe ter sido diagnosticada "uma condição clínica chamada adenomiose".

No último domingo, 22 de junho, Rebeca voltou a falar publicamente sobre a condição de saúde que obrigou ao seu afastamento dos palcos e deu pormenores sobre os sustos que viveu antes de submeter-se à histerectomia - cirurgia em que retirou ovários e útero.

"Queridos amigos, venho agradecer pelas centenas de mensagens de carinho que me têm enviado. Como sabem já fiz cirurgia histerectomia (retirar ovários e útero) depois de ter passado por hemorragias abundantes, ter ficado com uma anemia grave e ter que levar transfusão de sangue", contou.

Rebeca, de 44 anos, já havia revelado anteriormente que fez "uma primeira tentativa de tratamento através de uma ressectoscopia, sem os resultados espetados". A única alternativa possível para garantir a sua recuperação foi então a histerectomia, disse a própria.

O que é a adenomiose?

A adenomiose uterina "é uma doença do endométrio que provoca períodos menstruais abundantes e dolorosos", refere a rede de saúde CUF.

Podendo verificar-se o aumento do tamanho do útero, mais concretamente "da espessura das paredes uterinas", provocando "hemorragias uterinas anómalas abundantes ou prolongadas", tal como as "hemorragias abundantes" que Rebeca descreve ter tido e que a levaram a necessitar de uma transfusão de sangue.

A adenomiose é diferente da endometriose, apesar de algumas semelhanças "No caso da adenomiose, o endométrio cresce na espessura da parede uterina. No caso da endometriose, o tecido endometrial cresce para o exterior do útero, afetando órgãos como os ovários ou as trompas de falópio", cita ainda a clínica CUF.

Rebeca já tem data para voltar aos palcos

Completamente focada na recuperação, Rebeca já tem data para voltar a subir aos palcos e aproveitar aquela que é a 'época alta', o verão, para os artistas populares portugueses.

"Agora já em casa, estou a recuperar para poder subir aos palcos já para o mês que vem e fazer aquilo que mais amo que é cantar. Me esperem pessoal. Mais uma vez, obrigada", disse ainda na sua mais recente partilha publicada nas redes sociais.

Às suas palavras, a cantora juntou uma fotografia na qual se mostra sem maquilhagem e a repousar:

Rebeca já enfrentou dois cancros

"Quero deixar claro que não se trata de cancro", afirmou Rebeca ao comunicar publicamente o diagnóstico de adenomiose. O esclarecimento da cantora surge pelo facto de já ter enfrentado dois cancros.

Aos 30 anos, Rebeca foi diagnosticada com cancro na tiroide. Anos mais tarde, recebeu a notícia devastadora de um cancro agressivo na mama.

Em 2018 assumiu publicamente a doença e as consequências dos tratamentos de quimioterapia. Apareceu pela primeira vez sem cabelo na capa da revista CRISTINA, de Cristina Ferreira.

Após uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e hormonioterapia, a intérprete de temas como 'Porta-te Bem Rapaz' e 'Meu Nome é Rebeca' conseguiu superar a doença e voltar aos palcos.

