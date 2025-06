A cantora Rebeca partilhou um novo comunicado nas redes sociais para informar que já se encontra em casa a recuperar.

A artista revelou na semana passada que "tem enfrentado uma condição clínica chamada adenomiose", o que a levou a submeter-se a uma cirurgia e a cancelar os concertos agendados para este mês de junho.

Esta segunda-feira, dia 16 de junho, a cantora voltou a falar aos fãs. "Quero dizer-vos que já estou em casa. A cirurgia correu bem, graças a toda a uma equipa médica competente e maravilhosa que cuidou de mim com um profissionalismo e carinho imensos. Agora é tempo de descansar e recuperar com calma. Estou serena e com o coração tranquilo", começou por dizer.

"Tenho lido todas as vossas mensagens... Nem consigo explicar o quanto me têm emocionado. É mesmo nos momentos mais difíceis que sentimos o poder do amor, e vocês têm sido uma força gigante para mim. Obrigada por cada palavras, por cada gesto, por estarem sempre aí. O regresso está a caminho. Julho é já a amanhã e eu só penso no quanto quero voltar a cantar para vocês, com toda a entrega e gratidão. Até já", rematou, referindo que o seu regresso aos palcos que deverá acontecer em julho.

Leia Também: Cantora Rebeca mostra-se ainda internada. "Tudo vai ficar bem"

Leia Também: Cantora Rebeca fez "intervenção cirúrgica urgente"