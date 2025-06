A cantora Rebeca viu-se obrigada a cancelar os próximos concertos devido a motivos de saúde. Como explicou nas suas páginas de Instagram e Facebook, a artista "tem enfrentado uma condição clínica chamada adenomiose". Condição essa que a levou a submeter-se a uma cirurgia.

Entretanto, no final da semana passada, Rebeca fez uma nova publicação nas redes sociais para revelar que ainda se encontrava internada, tendo aproveitado ainda para agradecer aos profissionais de saúde.

"Ainda internada, mas muito bem acompanhada com uma equipa maravilhosa. [...] Obrigada por me fazerem feliz mesmo nos momentos mais complicados", disse ao lado de uma fotografia em que aparece com uma profissional de saúde. "Tudo vai ficar bem", completou.