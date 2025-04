Paulo Vintém passou um dia de aniversário feliz e 'completo', como partilhou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

O cantor completou 46 anos na sexta-feira, dia 18 de abril.

"Passar o dia de aniversário com o meu amor maior, amigos, ensaiar pelo meio tendo o privilégio de trabalhar no que mais gosto de fazer e para acabar ainda melhor, jantar com a família. O [pedir] que mais?", pode ler-se na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo e onde aparece a filha, Aurora, fruto da relação terminada com Marta Melro.

