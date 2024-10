Marta Melro ouviu pela primeira vez a filha, Aurora, a dizer-lhe "amo-te" e fez questão de partilhar tudo com os fãs, 'mostrando-se' muito emocionada.

Numa publicação que fez no Instagram esta segunda-feira, começou por escrever: "Hoje ouvi o amo-te mais impactante da minha vida! O amo-te onde couberam todos os 'amo-te', 'adoro-te', 'gosto de ti' juntos e multiplicados por mil, que já ouvi na minha vida inteira. Pensei que ia desabar a chorar mas só consegui sorrir com todo o meu peito".

"Hoje enquanto aconchegava a minha filha no berço e quando já estava eu mais para lá do que para cá, ela pousa a mãozinha na minha cara e diz algo que não entendi. Abri os olhos e pedi para repetir: 'O quê filhinha?'. 'Amô-te'. 'Hum? Digo eu'. 'Amô-te…'. Aconchegou-se e virou-se para o outro lado. E eu fiquei a digerir aquele amo-te que só à segunda vez me deixou com certeza do que tinha realmente ouvido, até porque nesta fase às vezes é preciso um tradutor para entender o que ela quer dizer", relatou.

"Ela já o tinha dito uma ou outra vez em resposta ao meu amo-te, de forma algo mecânica. Foi a primeira vez que o disse assim… e perdoem-me a lamechice mas estou a sentir-me a pessoa mais amada, especial e mais tudo deste mundo. Não vou esquecer este dia, nem o quanto este amo-te plantou as flores que precisava em mim", disse, por fim, a mamã 'babada'.

De recordar que a pequena Aurora, que nasceu em 2022, é fruto da relação terminada de Marta Melro com Paulo Vintém.

Leia Também: Lourenço Ortigão e as carinhosas imagens com o filho Vicente