Uma imagem vale mais que mil palavras, já lá diz o ditado e foi inspirada nele que Nelly Furtado respondeu às muitas críticas e comentários de que tem sido alvo devido às mudanças que o seu corpo sofreu nos últimos anos.

Para um concerto no festival Manchester Pride, que aconteceu no passado fim de semana, a cantora de 'I'm Like A Bird' usou uma t-shirt larga com uma silhueta mais magra que a sua desenhada.

Na imagem surge uma silhueta feminina com uma minissaia de ganga, top curto acima do umbigo e um cinto com uma enorme medalha na qual se lê 'Woah Nelly' - uma referência ao seu álbum de estreia, que lançou em 2000.

Visual que Nelly Furtado usou num dos seus mais recentes concertos© Getty Images

Nelly Furtado sem filtros e em biquíni no Instagram

Este ano, Furtado deu que falar nas redes sociais depois de partilhar uma fotografia na qual posa de biquíni.

"Este ano tomei consciência da pressão estética do meu trabalhou de uma forma completamente diferente, enquanto ao mesmo tempo experienciei novos níveis de amor próprio e confiança genuína que vem de dentro", escreveu na legenda.

"Tive de tomar medidas legais contra alguns charlatões online que vendiam serviços baseados em mitos de beleza e saúde sobre mim. Para quem quer saber, nunca fiz cirurgias à cara ou ao corpo, para além das facetas nos meus dentes de cima há pouco tempo", garantiu.

A cantora, de origem portuguesa, notou também que nunca tomou injeções de preenchimento do rosto ou dos lábios. Em vez disso preferiu investir numa rotina de tratamentos com cremes e séruns desde que tinha 20 anos.

"Às vezes, na passadeira vermelha ou nas sessões de fotografia, os meus maquilhadores usam fita cola para o rosto para levantar os meus olhos e pele. Às vezes, usam fita cola corporal para dar um determinado visual a diferentes silhuetas. A maquilhagem corporal pode ser usada como contorno para dar um determinado visual. A maquilhagem pode fazer magia! Assim como sobrancelhas incríveis. Assim como um ótimo penteado", continua.

"Celebrem a vossa individualidade e saibam que é perfeitamente normal estarem bem com o que veem ao espelho, e também é normal quererem algo diferente. Somos todos pequenos seres humanos fofos, apenas a saltitar pela terra em busca de abraços", completou.

