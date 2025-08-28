O ano de 2025 tem sido de grandes concretizações para Carlos Areia. Ao fim de 50 anos de carreira, o ator é protagonista de um filme que chega hoje, 28 de agosto, às salas de cinema.

'O Lugar dos Sonhos', de Diogo Morgado, "conta a história de João, um jovem cheio de imaginação, e de sua mãe Sofia, uma mãe solteira dedicada. Juntos, visitam a aldeia do avô Júlio, antigo projecionista de cinema e dono de um videoclube chamado Lugar dos Sonhos. Durante a visita, Júlio apresenta ao neto João o mundo mágico do cinema, enquanto a história revela antigas amizades, conflitos familiares e o valor de manter vivos os sonhos e laços. O filme destaca a importância da comunidade, da tradição e do poder dos sonhos para unir gerações", como se pode ler na sinopse.

Para Carlos Areia, que ficou a "tremer" depois de ter visto o filme pela primeira vez, este foi um "bombom" que Diogo Morgado lhe deu ao fim de 50 anos de carreira. E ser protagonista, diz, é sempre de uma "grande responsabilidade".

Ainda em entrevista ao Notícias ao Minuto, Carlos Areia contou que está agora a começar mais um projeto, mas no teatro, tendo contado que inicia-se a fase de ensaios para uma peça que está a preparar e que é uma comédia.

A nível pessoal, o ano de 2025 também fica marcado pelo casamento com a companheira de longa data Rosa Bela, que aconteceu no passado mês de julho. O enlace também foi tema de conversa depois de ter 'viajado' pelo 'O Lugar dos Sonhos'.

Como foi fazer parte deste 'O Lugar dos Sonhos', o que mais destaca neste filme que aborda vários temas e ensinamentos?

Acabei de ver o filme, ainda estou a tremer por fora e por dentro, por tudo aquilo que vi. Tinha uma noção do que é que se ia passar, mas agora tive um soco no estômago, um pontapé no coração e umas palmadas na cabeça. Abanei todo pela representação do elenco, pela história em si, pelo bonito que é este filme, pelos valores que passa, o amor, a paixão, a ajuda entre as pessoas, a amizade, que caíram em desuso e que aparecem neste filme com muita verdade, com muito sentimento.

Aborda questões no que diz respeito à sociedade além da magia do cinema...

Sim! E também é, realmente, uma homenagem ao cinema. Não à parte técnica, mas sim às histórias que o cinema apresenta. Por vezes dizem que é piroso gostar, o amar, mas há ali muita mensagem bonita.

O cinema português agora também passa por este período que tem que ser concretizado em menos tempo. As coisas são um pouco, não digo precipitadas, mas com mais pressa do que seria desejado

Qual é o seu 'lugar dos sonhos'?

É junto dos meus. Ainda ontem à noite estive com um grupo de amigos, que nos encontramos de mês a mês, e melhor do que aquilo que comemos ou bebemos são os momentos que partilhamos, os abraços que damos, as conversas... Viver com os amigos e com a família num clima de amizade.

Houve alguma peripécia ou momento mais marcante que recorde das gravações do filme?

Não me lembro, mas parece-me que não. O cinema português agora também passa por este período que tem que ser concretizado em menos tempo. Há toda uma velocidade, que ultrapassa a 'velocidade de cruzeiro' e não há muito tempo. As coisas são um pouco, não digo precipitadas, mas com mais pressa do que seria desejado.

Encabeçar o elenco tem uma responsabilidade acrescida. Se as coisas correm bem, tudo muito bem, mas se as coisas correm menos bem a responsabilidade também passa pelo protagonista, ou pelos protagonistas. Senti e sinto essa responsabilidade

Sempre esteve muito presente na televisão, apesar de também já ter tido projetos no cinema. A televisão foi uma escolha ou foi para onde a carreira seguiu de forma natural?

A minha carreira foi toda de uma forma muito natural, mesmo. E não estava nada à espera deste bombom, de ser protagonista de uma história destas.

O que representa ser protagonista de um filme ao fim de tantos anos de carreira?

Senti-me honrado com este convite, mas para mim é uma grande responsabilidade ser protagonista de qualquer projeto. Há quem não dê muita importância a isso, mas acho um ato muito responsável, muito. Não estas sozinho, tens todo o elenco, mas encabeçar o elenco tem uma responsabilidade acrescida. Se as coisas correm bem, tudo muito bem, mas se as coisas correm menos bem a responsabilidade também passa pelo protagonista, ou pelos protagonistas. Senti e sinto essa responsabilidade. É bom, mas tem que haver alguma responsabilidade.

Já nos tratamos por marido e mulher, que era uma coisa que não era muito habitual. Isso é engraçado. Levamos esta relação muito mais a sério

2025 está a ser um ano bom, não só profissional (com projeto no cinema como protagonista, por exemplo), mas também a nível pessoal. Acabou de se casar com a Rosa Bela...

Também é outro filme. (risos) Foi muito bom. Aliás, neste ano tem acontecido coisas muito boas. Houve aqui um hiato desde que acabou o filme, mas agora estão a surgir coisas muito boas. As coisas todas têm o seu tempo, nem sempre acontecem quando nós queremos, mas acontecem.

Já está numa relação com Rosa Bela há muitos anos, mas agora que se casaram sente alguma coisa de diferente?

Pensava que não, que não ia alterar nada, que 'não altera', mas há um certo olhar muito mais sério. Já nos tratamos por marido e mulher, que era uma coisa que não era muito habitual. Isso é engraçado. Levamos esta relação muito mais a sério do que até aqui, e já lá vão 16 anos.