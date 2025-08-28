Catarina Furtado celebrou 53 anos com uma festa de arromba! A apresentadora comemorou o aniversário esta segunda-feira, 26 de agosto, e deu uma festa para amigos e familiares na associação que fundou, a Corações Com Coroa.

Nas redes sociais, a cara da RTP1 partilhou várias fotos e vídeos do evento onde é possível ver o seu pai, Joaquim Furtado, e vários amigos como José Carlos Malato, Sónia Tavares, Mariana Monteiro, Diogo Infante, Marisa Liz entre muitos outros.

Foi também esta semana que o nome de Catarina começou a ser associado ao músico Carlão, com quem, segundo informação avançada por Maya no programa 'Noite das Estrelas', namora.

E será que Carlão foi ao aniversário?

Na galeria de fotos partilhada pela apresentadora na sua página de Instagram não há sinal do cantor dos Da Weasel. Mas o programa 'Passadeira Vermelha' adiantou, na emissão desta quarta-feira, que o músico esteve presente.

"A Catarina celebrou 53 anos com uma grande festa e com convidados especiais, entre eles o Carlão. A nossa equipa sabe que o artista esteve presente apesar de não terem partilhado fotografias juntos. [...] Nós conhecemos pessoas que conhecem pessoas e que viram fotografias do Carlão na festa", referiu a apresentadora Liliana Campos.

Catarina Furtado com o "coração quentinho"

Já não é de agora que se especula que a também atriz possa estar a viver um novo romance. Depois do divórcio com João Reis, em 2023, a apresentadora não assumiu nenhum namorado apesar de ter sido ligada ao cantor Dino d'Santiago, algo que negou.