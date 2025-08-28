Catarina Furtado celebrou 53 anos com uma festa de arromba! A apresentadora comemorou o aniversário esta segunda-feira, 26 de agosto, e deu uma festa para amigos e familiares na associação que fundou, a Corações Com Coroa.
Nas redes sociais, a cara da RTP1 partilhou várias fotos e vídeos do evento onde é possível ver o seu pai, Joaquim Furtado, e vários amigos como José Carlos Malato, Sónia Tavares, Mariana Monteiro, Diogo Infante, Marisa Liz entre muitos outros.
Foi também esta semana que o nome de Catarina começou a ser associado ao músico Carlão, com quem, segundo informação avançada por Maya no programa 'Noite das Estrelas', namora.
E será que Carlão foi ao aniversário?
Na galeria de fotos partilhada pela apresentadora na sua página de Instagram não há sinal do cantor dos Da Weasel. Mas o programa 'Passadeira Vermelha' adiantou, na emissão desta quarta-feira, que o músico esteve presente.
"A Catarina celebrou 53 anos com uma grande festa e com convidados especiais, entre eles o Carlão. A nossa equipa sabe que o artista esteve presente apesar de não terem partilhado fotografias juntos. [...] Nós conhecemos pessoas que conhecem pessoas e que viram fotografias do Carlão na festa", referiu a apresentadora Liliana Campos.
Catarina Furtado com o "coração quentinho"
Já não é de agora que se especula que a também atriz possa estar a viver um novo romance. Depois do divórcio com João Reis, em 2023, a apresentadora não assumiu nenhum namorado apesar de ter sido ligada ao cantor Dino d'Santiago, algo que negou.
Este ano, Catarina deu uma entrevista ao podcast ‘My Red Carpet’, apresentado por Sofia Cerveira onde revelou que "estava a viver coisas diferentes", referindo-se ao amor.
"Estou quentinha por dentro. Mas apesar de gostar muito, muito, muito ti. Não te posso dizer. É maravilhoso. É mesmo especial. É mesmo uma coisa muito, muito diferente de tudo. Eu própria estou a descobrir coisas que eu não sabia. Que eu não fazia ideia de mim própria", confessou à amiga.
É de recordar que Catarina Furtado esteve casada 18 anos com o ator João Reis, com quem tem dois filhos: Maria Beatriz, de 19 anos, e João Maria, de 17.
Já o cantor Carlão viveu uma relação de mais de dez anos com a mãe das suas filhas, Alice e Rita.
Comentários