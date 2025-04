Carlos III e Camilla protagonizaram uma das mais badaladas - e controversas - histórias de amor no seio da realeza. Completam hoje, 9 de abril, 20 anos de casamento, contudo, até dizer o 'sim' no altar tiveram de ultrapassar muitos desafios.

Como tudo começou

Afinal, como é que Carlos e Camilla se conheceram? Há várias versões da história, mas sabe-se que o primeiro encontro de ambos aconteceu no verão de 1971, durante uma caçada.

A acreditar nas palavras dos tabloides britânicos, a futura rainha mostrou de imediato ter um sentido de humor particularmente ácido. "A minha bisavó era amante do seu trisavô? Sinto que temos algo em comum", terá dito Camilla. A versão menos 'atrevida' revela que Camilla apenas terá elogiado o cavalo do ainda príncipe de Gales.

Carlos e Camilla num jogo de polo em janeiro de 1972© Getty Images

"Camilla é oriunda da aristocracia, filha dos barões de Ashcombe e, curiosamente, ela e Diana ainda eram parentes, porque descendiam ambas do rei Carlos II de Inglaterra", realça o especialista em realeza Alberto Miranda no livro 'As Dez Monarquias da Europa'.

Entretanto começam a namorar, contudo, o relacionamento não vai longe. Carlos ausenta-se durante oito meses a propósito de uma missão na Marinha Real e quando volta o seu grande amor, Camilla, já está noiva de outro.

Camilla casa-se com outro - Andrew Parker Bowles - mas proximidade com Carlos continua...

Camilla dá o nó com um oficial da cavalaria do exército sete anos mais velho - que, curiosamente, tinha namorado anteriormente com a princesa Ana, irmã mais velha de Carlos.

Diz a imprensa que nem sequer foi feito um pedido de casamento quando se anunciou o noivado, o que indica que o casal foi pressionado pela família a subir ao altar.

Casamento de Andrew Parker Bowles e Camilla acontece a 4 de julho de 1973 © Getty Images

O casal tem dois filhos, Tom e Laura. Carlos e Camilla continuam amigos, na verdade Carlos é padrinho de Tom.

Camilla com os filhos, Tom Parker-Bowles e Laura Lopes© Getty Images

O casamento de Carlos com a princesa Diana

À semelhança de Camilla, também Carlos decide seguir com a sua vida em frente. Conhece Diana e, a 6 de fevereiro de 1981, pede-a em casamento. A 29 de julho os dois dão o nó numa sumptuosa cerimónia - da qual ainda muita gente se lembra - assistida por 750 milhões de pessoas no mundo inteiro.

Carlos e Diana casam a 29 de julho de 1981© Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

No ano seguinte nasce o príncipe William e em 1984, Harry. A partir de então, a sua relação começa a desmoronar-se.

Mesmo casado, Carlos volta para os braços de Camilla

Segundo a biografia autorizada 'Príncipe de Gales: Uma Biografia', o caso extraconjugal de Camilla e Carlos começou em 1986. Em 1989, já se tendo apercebido do 'affair', Diana decide confrontar a amante do companheiro. "Eu sei o que se passa entre ti e o Carlos, quero que saibas disso. Ela disse-me: 'Tens tudo o que sempre quiseste. Tens todos os homens do mundo apaixonados por ti e dois filhos lindos, o que mais queres?' Por isso eu disse, 'quero o meu marido'. E disse: 'Lamento estar no vosso caminho… Deve ser um inferno para vocês. Mas sei o que se passa. Não me trates como se fosse uma idiota'", revelou a própria princesa de Gales mais tarde.

Numa controversa entrevista que deu a Martin Bashir, da BBC - na qual terá sido enganada pelo jornalista, como William e Harry conseguiram provar em tribunal -, Diana afirmou que vivia um "casamento a três" e, portanto, "um pouco lotado".

Os divórcios dos eternos amantes

Em 1992, a Casa Real inglesa confirma o divórcio de Diana e Carlos de Gales, que só ficaria concluído quatro anos mais tarde. Já o de Camilla e Andrew é assinado em 1995. Os eternos amantes estão finalmente livres para viver o seu romance - algo que só conseguiram fazer décadas depois, dada a perseguição implacável da imprensa.

"Foi horrível. Foi um tempo profundamente desagradável e não desejaria isso ao meu pior inimigo. Não teria sobrevivido sem a minha família", disse Camilla numa entrevista que deu ao Daily Mail em 2017, a propósito do seu 70.º aniversário.

Segundo Alberto Miranda, Camilla "teve de suportar insultos em silêncio por ser amante do príncipe e apontada por Diana como a responsável pelo fim do seu casamento". Chegou, inclusive, a ser considerada como a "mulher mais odiada do Reino Unido".

O escândalo 'Camillagate'... ou 'Tampongate'

Em 1993, Camilla e Carlos veem-se envolvidos num dos maiores escândalos da realeza: O 'Camillagate'. Em janeiro deste ano, uma revista australiana e um tabloide alemão publicam a transcrição de uma conversa íntima entre os dois, em 1989, apenas um mês depois do anúncio formal da separação de Carlos e Diana.

São revelados os pormenores mais explícitos e embaraçosos das palavras trocadas pelo casal, inclusive o momento em que o príncipe de Gales diz à amada que "gostava de ser o seu tampão".

A conversa foi gravada por um homem chamado James Gilbey, conhecido como Squidgy.

Contra tudo e contra todos (incluindo a rainha Isabel II): 35 anos depois de se conhecerem, Camilla e Carlos ficam noivos

"A ideia do segundo casamento do príncipe herdeiro foi olhada com desconfiança e levantava várias dúvidas políticas e religiosas. É que o noivo era o futuro rei de Inglaterra e tanto ele como a noiva eram divorciados, e a Igreja Anglicana não aceitava o casamento de pessoas divorciadas", realça Alberto Miranda.

Carlos sabia bem os obstáculos que teria de ultrapassar para casar-se com Camilla. As memórias de Diana, que morreu num trágico acidente de automóvel em Paris, enquanto fugia dos jornalistas em 1997, ainda eram muito presentes e a reputação de Camilla estava longe de estar totalmente recuperada.

Contudo, decide dar pequenos passos. Em janeiro de 1999 são fotografados juntos pela primeira vez no 50.º aniversário da irmã de Camilla, no Hotel Ritz. Pouco depois vão para a Grécia de férias com William e Harry.

Sempre muito resistente a este relacionamento, em 2000, a rainha Isabel II mostra um pequeno sinal de aprovação ao aceitar o convite para a festa de celebração do 60.º aniversário do rei da Grécia, sabendo que Camilla iria estar lá.

Carlos e Camilla numa das suas saídas, em 2000, altura em que começaram a aparecer juntos em público© Getty Images

Três anos depois dão mais um importante passo: mudam-se para a Clarence House. E em 2005, 35 anos depois de se terem conhecido, anunciam o noivado.

O casamento

O dia 9 de abril de 2005 ficará para sempre marcado na história - e no coração - de Carlos e Camilla. Uma vez que os dois eram divorciados, a união dá-se no civil, tendo em conta que a Igreja Anglicana não o permitia. Ainda assim, após a cerimónia, seguiu-se uma bênção anglicana na capela do Castelo de Windsor à qual os membros seniores da família real britânica não faltaram.

Camilla, de modo a não ferir a suscetibilidade dos britânicos, recebe o título de duquesa da Cornualha e não de princesa de Gales, por respeito à memória de Lady Di.

"O povo não queria Camilla como rainha, por isso, como forma de agradar aos súbditos, ficou decidido que, com o casamento, a mulher de Carlos não seria tratada por princesa de Gales. 'A senhora Parker-Bowles', depois do casamento, passará a usar o título de Sua Alteza Real, a duquesa da Cornualha", acrescenta Alberto Miranda.

Assim se manteve até 6 de maio de 2023, ano em que Carlos se torna rei e Camilla rainha, conforme Isabel II fez questão de tornar público em 2022, ano da sua morte.

Os detalhes dos vestidos de noiva

Camilla brilhou com dois visuais no casamento: o primeiro para a cerimónia no civil e o segundo para a bênção na Igreja Anglicana.

O primeiro vestido era branco, em seda, o qual foi conjugado com um casaco da mesma cor. O visual foi completo com um chapéu de Philip Tracy, decorado com penas.

Primeiro vestido de casamento da rainha Camilla © Getty Images

Já o segundo, também branco, era de comprimento mais longo - e não midi como o anterior - com corte em V. A monarca conjugou-o com um casaco azul e dourado que combinou com um 'fascinator', que não passou despercebido.

Segundo vestido de casamento da rainha Camilla© Getty Images

Os dois vestidos foram desenhados por Anna Valentine e Antonia Robinson.

